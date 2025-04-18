Алопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 201 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
330,62
Економія при броні: -44,14 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
320,54
Економія при броні: -12,21 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
337,09
Економія при броні: -66,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
329,90
Економія при броні: -58,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
295,50
Економія при броні: -19,80 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
720,20
Економія при броні: -75,00 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
320,57
Економія при броні: -34,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
322,65
Економія при броні: -51,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
317,90
Економія при броні: -42,20 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
721,40
Економія при броні: -76,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
324,85
Економія при броні: -51,94 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
335,83
Економія при броні: -17,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
326,34
Економія при броні: -46,57 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz