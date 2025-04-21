Алопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
325,35
Економія при броні: -65,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
236,80
Економія при броні: -14,88 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
717,70
Економія при броні: -68,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
327,79
Економія при броні: -70,26 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
319,70
Економія при броні: -42,30 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
665,60
Економія при броні: -16,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
330,24
Економія при броні: -91,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
329,08
Економія при броні: -54,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
318,60
Економія при броні: -41,20 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
319,70
Економія при броні: -42,30 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
573,52
Економія при броні: -54,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
312,20
Економія при броні: -34,80 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
658,00
Економія при броні: -9,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
331,11
Економія при броні: -66,98 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
329,00
Економія при броні: -54,26 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
331,58
Економія при броні: -56,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
319,70
Економія при броні: -42,30 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
657,10
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
325,44
Економія при броні: -61,31 грн