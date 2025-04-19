Алопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
335,41
Економія при броні: -61,78 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
295,70
Економія при броні: -14,40 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
724,80
Економія при броні: -68,10 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
313,80
Економія при броні: -32,50 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
687,50
Економія при броні: -30,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
236,56
Економія при броні: -11,52 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
710,60
Економія при броні: -53,90 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
341,87
Економія при броні: -80,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
331,13
Економія при броні: -53,48 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
189,54
Економія при броні: -20,76 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
692,20
Економія при броні: -35,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
189,54
Економія при броні: -20,76 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
717,70
Економія при броні: -61,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
234,32
Економія при броні: -9,28 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
295,70
Економія при броні: -14,40 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
679,80
Економія при броні: -23,10 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz