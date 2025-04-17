Алопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 680 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
719,90
Економія при броні: -53,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
322,20
Економія при броні: -34,30 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
723,60
Економія при броні: -57,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
305,53
Економія при броні: -23,24 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
659,52
Економія при броні: -51,61 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
306,25
Економія при броні: -18,46 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
328,51
Економія при броні: -58,57 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
317,26
Економія при броні: -37,01 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
325,97
Економія при броні: -81,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
252,72
Економія при броні: -22,40 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
719,90
Економія при броні: -53,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
328,42
Економія при броні: -65,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
330,80
Економія при броні: -59,43 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
313,80
Економія при броні: -9,41 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
718,75
Економія при броні: -21,56 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
307,77
Економія при броні: -24,08 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
724,11
Економія при броні: -56,67 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
249,78
Економія при броні: -19,54 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
670,99
Економія при броні: -52,51 грн