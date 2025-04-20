Алопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
690,00
Економія при броні: -38,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
331,35
Економія при броні: -90,78 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
315,00
Економія при броні: -30,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
334,26
Економія при броні: -16,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
329,14
Економія при броні: -88,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
319,30
Економія при броні: -74,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
325,19
Економія при броні: -80,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
315,80
Економія при броні: -35,00 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
698,50
Економія при броні: -46,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
307,48
Економія при броні: -63,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
330,93
Економія при броні: -97,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
177,30
Економія при броні: -8,82 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
688,70
Економія при броні: -36,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
335,88
Економія при броні: -102,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
66,65
Економія при броні: -19,87 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
318,60
Економія при броні: -37,80 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
657,10
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
330,96
Економія при броні: -88,31 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
315,00
Економія при броні: -86,00 грн