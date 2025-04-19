Алопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 251 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
324,20
Економія при броні: -40,55 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
328,89
Економія при броні: -45,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
338,78
Економія при броні: -22,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
318,00
Економія при броні: -39,10 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
688,70
Економія при броні: -34,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
314,10
Економія при броні: -35,20 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
679,60
Економія при броні: -25,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
324,26
Економія при броні: -40,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
328,55
Економія при броні: -50,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
317,20
Економія при броні: -38,30 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
657,10
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
339,18
Економія при броні: -55,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
332,77
Економія при броні: -48,61 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
333,84
Економія при броні: -45,06 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
323,61
Економія при броні: -50,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
326,18
Економія при броні: -52,62 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
325,65
Економія при броні: -84,87 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
333,36
Економія при броні: -44,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
327,00
Економія при броні: -38,61 грн