Алопуринол Сандоз® (Allopurinol Sandoz®)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
118,28
Економія при броні: -6,20 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
430,14
Економія при броні: -35,52 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
319,55
Економія при броні: -9,59 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
737,50
Економія при броні: -22,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
190,44
Економія при броні: -22,32 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
718,70
Економія при броні: -61,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
313,80
Економія при броні: -33,60 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
718,40
Економія при броні: -60,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
345,12
Економія при броні: -100,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
325,50
Економія при броні: -45,30 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
721,40
Економія при броні: -63,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
330,15
Економія при броні: -55,35 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
294,60
Економія при броні: -14,40 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
716,90
Економія при броні: -59,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
325,47
Економія при броні: -85,85 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
319,50
Економія при броні: -39,30 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
721,40
Економія при броні: -63,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
333,40
Економія при броні: -93,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
319,50
Економія при броні: -39,30 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
568,48
Економія при броні: -42,32 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
322,56
Економія при броні: -53,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
254,88
Економія при броні: -30,72 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
430,14
Економія при броні: -35,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
322,30
Економія при броні: -42,10 грн
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz
721,40
Економія при броні: -63,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер №50
Sandoz
Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер №50
Sandoz