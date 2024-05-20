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Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер, №50 - Одеса (124508) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 133 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (4)
557,50
Економія: -50,70 грн
506,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
669,25 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: таблетки (10)
552,40 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
543,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: таблетки (30)
630,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1), блістер (2)
619,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
563,96 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: таблетки (20)
535,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1), блістер (3)
557,50
Економія: -43,20 грн
514,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (1)
631,40
Економія: -124,60 грн
506,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: таблетки (10)
563,96 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
585,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: блістер (3)
477,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
563,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (3), блістер (4)
591,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (1)
563,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
599,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (2)
611,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (1), блістер (1)
636,60
Економія: -129,80 грн
506,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Всього: таблетки (40)
539,80 грн