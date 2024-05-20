Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер, №50 - Одеса (124508) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 133 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3), блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3