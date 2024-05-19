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Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер, №50 - Львів (124508) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 202 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: таблетки (10)
587,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки (40)
452,78 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
590,99
Економія: -27,95 грн
563,04 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
587,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: блістер (2)
543,30
Економія: -36,70 грн
506,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
563,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: таблетки (40)
563,04 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
637,10
Економія: -130,50 грн
506,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
587,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
563,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
563,04 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
587,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
576,80
Економія: -13,76 грн
563,04 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Всього: таблетки (40)
587,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
563,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
590,99
Економія: -27,95 грн
563,04 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (1)
587,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
613,99
Економія: -50,95 грн
563,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: таблетки (40)
563,04 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1), блістер (3)
637,10
Економія: -130,50 грн
506,60 грн