Алопуринол Сандоз® таблетки 300 мг блістер, №50 - Львів (124508) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 202 аптеках
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Всього: таблетки (10)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 10
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Львів, вул. Клепарівська, 4
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Львів, вул. Шпитальна, 11
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Львів, вул. Базарна, 11
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Львів, пл. Кропивницького, 2
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Львів, вул. Куліша, 15
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Бандери Степана, 71
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Русових, 1
Подорожник
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
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Львів, просп. Шевченка Тараса, 16