Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер, №50 - Запоріжжя (124507) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 166 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (3), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13