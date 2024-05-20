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Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер, №50 - Одеса (124507) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 226 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (5), блістер (2)
280,00
Економія: -46,10 грн
233,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
280,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
264,46
Економія: -54,54 грн
209,92 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
274,90 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
270,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
265,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1), блістер (4)
292,77
Економія: -89,38 грн
203,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
230,11
Економія: -26,75 грн
203,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
243,23 грн
Софія
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (2)
265,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
268,35 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
275,30 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3), блістер (3)
259,24
Економія: -46,04 грн
213,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
287,46
Економія: -73,85 грн
213,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
255,99
Економія: -12,76 грн
243,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2), блістер (4)
277,35
Економія: -63,63 грн
213,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2), блістер (4)
272,81
Економія: -38,57 грн
234,24 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1), блістер (4)
280,00
Економія: -46,10 грн
233,90 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
265,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2), блістер (2)
288,37
Економія: -62,11 грн
226,26 грн