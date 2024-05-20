Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер, №50 - Одеса (124507) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 226 аптеках
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Всього: упаковка (5), блістер (2)
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Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
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Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Меліса
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Колонтаївська
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), блістер (4)
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Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Ніжинська, 29
Подорожник
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Одеса, вул. Садіковська, 25
Софія
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Аптека ніжних цін
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Всього: упаковка (3), блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2), блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25