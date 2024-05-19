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Алопуринол Сандоз® таблетки 100 мг блістер, №50 - Львів (124507) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 231 аптеці
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
279,54
Економія: -25,63 грн
253,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
277,81
Економія: -52,36 грн
225,45 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
186,79 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
242,66 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
253,40 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
284,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
280,21
Економія: -37,55 грн
242,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
242,66 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: таблетки (40)
253,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), блістер (4)
246,74
Економія: -20,80 грн
225,94 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
280,50
Економія: -46,70 грн
233,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2), блістер (2)
277,27
Економія: -51,36 грн
225,91 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
253,40 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
262,99
Економія: -20,33 грн
242,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
265,63
Економія: -22,97 грн
242,66 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: таблетки (30)
253,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
265,99
Економія: -23,33 грн
242,66 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: таблетки (40)
253,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
262,38
Економія: -19,72 грн
242,66 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
253,40 грн