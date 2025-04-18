Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
535,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
535,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
535,00 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
535,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
535,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
535,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
535,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
559,05
Економія при броні: -25,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
565,30
Економія при броні: -32,26 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
555,28
Економія при броні: -21,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
535,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
591,02
Економія при броні: -57,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
517,40
Економія при броні: -12,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
535,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
550,92
Економія при броні: -17,44 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
535,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
535,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
535,00 грн