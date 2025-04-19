Львів (адресу не вказано)
Доступно в 147 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
568,60
Економія при броні: -71,05 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
513,30
Економія при броні: -13,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
549,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
342,37
Економія при броні: -9,07 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
590,12
Економія при броні: -92,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
549,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
170,93
Економія при броні: -4,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
517,40
Економія при броні: -17,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
535,00
Економія при броні: -35,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
549,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
523,60
Економія при броні: -23,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
513,30
Економія при броні: -13,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
549,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
543,71
Економія при броні: -47,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
517,40
Економія при броні: -17,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
522,00
Економія при броні: -22,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
552,10
Економія при броні: -52,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
513,30
Економія при броні: -13,60 грн