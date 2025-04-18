Київ (адресу не вказано)
Доступно в 397 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
544,00
Економія при броні: -24,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
364,50
Економія при броні: -24,41 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
567,81
Економія при броні: -49,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
584,20
Економія при броні: -64,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
360,33
Економія при броні: -14,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
550,62
Економія при броні: -69,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
556,96
Економія при броні: -24,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
556,10
Економія при броні: -36,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
556,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
558,59
Економія при броні: -77,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
556,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
556,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
182,13
Економія при броні: -13,84 грн