Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
549,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
574,34
Економія при броні: -107,45 грн
Аптека інтернет цін
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Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
519,00
Економія при броні: -51,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
584,03
Економія при броні: -30,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
586,19
Економія при броні: -68,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
553,11
Економія при броні: -70,48 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
591,32
Економія при броні: -108,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
549,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
556,59
Економія при броні: -73,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
585,68
Економія при броні: -37,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
551,10
Економія при броні: -51,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
549,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
386,63
Економія при броні: -21,16 грн
Аптека бам
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Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
549,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
585,74
Економія при броні: -37,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
519,00
Економія при броні: -56,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
549,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
549,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
580,40
Економія при броні: -113,51 грн