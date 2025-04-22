Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
549,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
549,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
549,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
579,80
Економія при броні: -79,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
549,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
584,69
Економія при броні: -36,59 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
549,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
582,69
Економія при броні: -82,82 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
555,10
Економія при броні: -42,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
541,96
Економія при броні: -73,18 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
549,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
549,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
568,11
Економія при броні: -82,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
549,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
172,39
Економія при броні: -1,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Дісгрен капсули 300 мг блістер №30
Х. Уріак і Сіа
595,67
Економія при броні: -89,90 грн