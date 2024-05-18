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Алмірал розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл, №5 - Харків (175046) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
121,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (182)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
133,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (182)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
133,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
130,98
Економія: -6,84 грн
124,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (182)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
133,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (182)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
133,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: ампула (2)
122,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
124,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (182)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
133,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (182)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
133,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (182)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
133,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
121,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (182)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
133,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
117,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (182)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
133,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (182)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
133,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (182)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
133,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (182)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
133,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (182)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
133,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
131,71
Економія: -13,50 грн
118,21 грн