Калімін® 60 H (Kalymin 60 N)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
553,14
Економія при броні: -17,15 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
559,44
Економія при броні: -68,81 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
560,00
Економія при броні: -58,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
560,00
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
503,50
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
597,53
Економія при броні: -19,57 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
560,27
Економія при броні: -31,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
575,13
Економія при броні: -22,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
553,17
Економія при броні: -61,28 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
538,80
Економія при броні: -32,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
553,51
Економія при броні: -47,86 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн