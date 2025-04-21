Калімін® 60 H (Kalymin 60 N)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
516,27
Економія при броні: -25,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
565,30
Економія при броні: -69,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
571,31
Економія при броні: -28,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
565,30
Економія при броні: -69,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
565,30
Економія при броні: -69,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
565,30
Економія при броні: -69,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
560,67
Економія при броні: -23,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
584,72
Економія при броні: -21,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
498,40
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
556,19
Економія при броні: -65,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
565,30
Економія при броні: -69,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
569,04
Економія при броні: -25,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
615,36
Економія при броні: -62,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна