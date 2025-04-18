Калімін® 60 H (Kalymin 60 N)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
564,03
Економія при броні: -35,17 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
565,30
Економія при броні: -72,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
598,74
Економія при броні: -45,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
571,40
Економія при броні: -24,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
498,40
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
519,76
Економія при броні: -29,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
556,71
Економія при броні: -27,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн