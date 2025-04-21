Калімін® 60 H (Kalymin 60 N)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
555,35
Економія при броні: -26,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
591,28
Економія при броні: -52,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
604,88
Економія при броні: -65,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
565,30
Економія при броні: -71,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
503,50
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
614,49
Економія при броні: -61,56 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
619,30
Економія при броні: -66,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
498,40
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
522,70
Економія при броні: -30,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
498,40
Економія при броні: -4,30 грн