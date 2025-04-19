Калімін® 60 H (Kalymin 60 N)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
498,40
Економія при броні: -0,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
498,40
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
555,00
Економія при броні: -56,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
609,05
Економія при броні: -56,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
498,40
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
565,30
Економія при броні: -67,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
565,30
Економія при броні: -67,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
565,30
Економія при броні: -67,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
565,30
Економія при броні: -67,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
595,34
Економія при броні: -32,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
498,40
Економія при броні: -0,30 грн