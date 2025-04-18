Калімін® 60 H (Kalymin 60 N)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 713 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
548,33
Економія при броні: -42,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
599,05
Економія при броні: -55,08 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
560,83
Економія при броні: -64,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
565,30
Економія при броні: -58,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
569,15
Економія при броні: -61,08 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
493,41
Економія при броні: -14,80 грн