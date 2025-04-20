Калімін® 60 H (Kalymin 60 N)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
565,30
Економія при броні: -66,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
609,05
Економія при броні: -76,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
561,25
Економія при броні: -32,23 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
579,96
Економія при броні: -47,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
549,33
Економія при броні: -53,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
520,31
Економія при броні: -24,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
517,71
Економія при броні: -21,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,58
Економія при броні: -33,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
598,03
Економія при броні: -59,49 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
565,30
Економія при броні: -66,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
569,42
Економія при броні: -71,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна