Калімін® 60 H (Kalymin 60 N)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 220 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
605,52
Економія при броні: -27,89 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
604,53
Економія при броні: -27,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
565,30
Економія при броні: -67,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
605,63
Економія при броні: -76,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
552,01
Економія при броні: -22,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
600,12
Економія при броні: -70,93 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
563,44
Економія при броні: -34,25 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
613,62
Економія при броні: -84,79 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
528,08
Економія при броні: -22,21 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
612,76
Економія при броні: -83,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
524,38
Економія при броні: -18,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Калімін® 60 H таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
530,80 грн