Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
265,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
289,47
Економія при броні: -8,98 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
285,30
Економія при броні: -14,24 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
272,90
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
295,02
Економія при броні: -33,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
265,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
273,50
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
279,67
Економія при броні: -10,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
271,30
Економія при броні: -4,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
286,93
Економія при броні: -22,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
283,91
Економія при броні: -19,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
281,93
Економія при броні: -19,71 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
265,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
284,85
Економія при броні: -22,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
283,29
Економія при броні: -19,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
265,60 грн