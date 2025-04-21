Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
287,28
Економія при броні: -34,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
280,00
Економія при броні: -7,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
286,70
Економія при броні: -32,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
279,80
Економія при броні: -7,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
275,60
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
282,93
Економія при броні: -30,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
288,74
Економія при броні: -23,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
273,40
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
273,40
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
285,11
Економія при броні: -24,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
283,86
Економія при броні: -33,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
273,10
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
285,09
Економія при броні: -29,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
290,14
Економія при броні: -34,45 грн