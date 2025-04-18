Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 210 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
291,15
Економія при броні: -19,87 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
281,14
Економія при броні: -30,67 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
283,16
Економія при броні: -27,26 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
271,71
Економія при броні: -16,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
278,50
Економія при броні: -9,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
272,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
272,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
272,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
278,90
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
272,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
293,26
Економія при броні: -15,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
280,02
Економія при броні: -34,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс