Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
282,13
Економія при броні: -17,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
271,20
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
280,95
Економія при броні: -10,96 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
272,30
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
288,70
Економія при броні: -21,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
287,29
Економія при броні: -20,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
272,90
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
271,80
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
271,30
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
285,84
Економія при броні: -34,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
287,60
Економія при броні: -30,07 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
290,93
Економія при броні: -33,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс