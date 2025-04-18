Київ (адресу не вказано)
Доступно в 713 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
271,70
Економія при броні: -1,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
290,11
Економія при броні: -33,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
290,35
Економія при броні: -35,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
297,77
Економія при броні: -34,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
293,37
Економія при броні: -30,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
271,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
279,42
Економія при броні: -11,84 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
271,73
Економія при броні: -8,15 грн