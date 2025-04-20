Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
273,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
273,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
271,74
Економія при броні: -8,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
285,20
Економія при броні: -14,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
283,17
Економія при броні: -35,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
280,16
Економія при броні: -31,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
286,38
Економія при броні: -37,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
283,51
Економія при броні: -34,68 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
289,29
Економія при броні: -45,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
291,10
Економія при броні: -44,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
266,49
Економія при броні: -22,86 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
297,86
Економія при броні: -50,89 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс