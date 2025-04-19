Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 237 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
283,41
Економія при броні: -24,01 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
282,85
Економія при броні: -23,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
287,51
Економія при броні: -19,99 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
286,50
Економія при броні: -35,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
285,77
Економія при броні: -40,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
297,34
Економія при броні: -17,25 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
286,28
Економія при броні: -34,91 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
292,40
Економія при броні: -41,46 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
283,94
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
286,20
Економія при броні: -41,26 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
283,16
Економія при броні: -11,74 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
287,86
Економія при броні: -36,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
284,42
Економія при броні: -33,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
281,98
Економія при броні: -39,78 грн