Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
272,46
Економія при броні: -8,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
280,00
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
272,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
272,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
279,80
Економія при броні: -6,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
271,82
Економія при броні: -15,76 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
275,60
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
272,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
286,33
Економія при броні: -37,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Допегіт® таблетки 250 мг флакон №50
Егіс
283,02
Економія при броні: -31,79 грн