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Ацик® крем 5 % туба 2 г, №1 - Харків (135600) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 425 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (6)
101,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
94,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
108,90
Економія: -23,31 грн
85,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
102,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
78,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (3)
101,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
111,43
Економія: -24,19 грн
87,24 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
101,59 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
101,63 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
120,60
Економія: -24,20 грн
96,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
105,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
96,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (4)
102,99 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
105,88 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
100,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
109,92
Економія: -19,97 грн
89,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
104,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (3)
105,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
91,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (3)
102,31 грн