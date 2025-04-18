Харків (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Тегретол® таблетки 200 мг №50
Новартіс Фарма
168,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Тегретол® таблетки 200 мг №50
Новартіс Фарма
168,40 грн
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Тегретол® таблетки 200 мг №50
Новартіс Фарма
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Тегретол® таблетки 200 мг №50
Новартіс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Тегретол® таблетки 200 мг №50
Новартіс Фарма
168,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Тегретол® таблетки 200 мг №50
Новартіс Фарма
168,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Тегретол® таблетки 200 мг №50
Новартіс Фарма
168,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Тегретол® таблетки 200 мг №50
Новартіс Фарма
168,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Тегретол® таблетки 200 мг №50
Новартіс Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Тегретол® таблетки 200 мг №50
Новартіс Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Тегретол® таблетки 200 мг №50
Новартіс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Тегретол® таблетки 200 мг №50
Новартіс Фарма
168,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Тегретол® таблетки 200 мг №50
Новартіс Фарма
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Тегретол® таблетки 200 мг №50
Новартіс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Тегретол® таблетки 200 мг №50
Новартіс Фарма
168,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Тегретол® таблетки 200 мг №50
Новартіс Фарма
168,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Тегретол® таблетки 200 мг №50
Новартіс Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Тегретол® таблетки 200 мг №50
Новартіс Фарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Тегретол® таблетки 200 мг №50
Новартіс Фарма
168,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Тегретол® таблетки 200 мг №50
Новартіс Фарма
168,40 грн