Альфа Нормікс (Alfa Normix®)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
992,00
Економія при броні: -131,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1696,00
Економія при броні: -90,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1053,67
Економія при броні: -163,52 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1744,08
Економія при броні: -62,53 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1089,81
Економія при броні: -162,26 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1950,74
Економія при броні: -100,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1024,70
Економія при броні: -102,20 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
935,00
Економія при броні: -43,00 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
848,00
Економія при броні: -17,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
935,00
Економія при броні: -74,00 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1696,00
Економія при броні: -51,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1015,30
Економія при броні: -92,80 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1693,60
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1091,87
Економія при броні: -47,59 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1772,98
Економія при броні: -63,57 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1120,22
Економія при броні: -150,26 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1823,04
Економія при броні: -109,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1044,49
Економія при броні: -133,60 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1863,09
Економія при броні: -74,08 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1044,46
Економія при броні: -153,44 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1759,09
Економія при броні: -71,57 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1052,37
Економія при броні: -82,41 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1750,50
Економія при броні: -68,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
980,76
Економія при броні: -90,60 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1799,85
Економія при броні: -138,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1012,63
Економія при броні: -106,00 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1755,40
Економія при броні: -73,85 грн