Альфа Нормікс (Alfa Normix®)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1771,56
Економія при броні: -92,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1008,00
Економія при броні: -82,80 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1758,61
Економія при броні: -77,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1026,70
Економія при броні: -101,50 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1127,10
Економія при броні: -198,33 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1800,36
Економія при броні: -118,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1765,54
Економія при броні: -83,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1058,30
Економія при броні: -133,10 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1008,00
Економія при броні: -82,80 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1837,13
Економія при броні: -125,73 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1827,35
Економія при броні: -114,16 грн