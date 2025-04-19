Альфа Нормікс (Alfa Normix®)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1092,48
Економія при броні: -196,38 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1797,38
Економія при броні: -117,82 грн
Пульс
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Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1026,70
Економія при броні: -111,40 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1026,70
Економія при броні: -111,40 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1022,30
Економія при броні: -107,00 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1089,77
Економія при броні: -181,47 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1899,73
Економія при броні: -102,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
932,41
Економія при броні: -57,42 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1776,53
Економія при броні: -94,98 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1026,70
Економія при броні: -111,40 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1007,60
Економія при броні: -92,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1058,30
Економія при броні: -143,00 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1026,70
Економія при броні: -111,40 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.