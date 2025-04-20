Альфа Нормікс (Alfa Normix®)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1024,70
Економія при броні: -111,70 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1079,25
Економія при броні: -171,27 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1802,75
Економія при броні: -97,52 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
935,00
Економія при броні: -74,00 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1696,00
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1079,66
Економія при броні: -101,08 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1866,78
Економія при броні: -101,65 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1061,62
Економія при броні: -209,45 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1765,88
Економія при броні: -84,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1056,78
Економія при броні: -78,91 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1861,49
Економія при броні: -63,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
953,12
Економія при броні: -44,52 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1770,71
Економія при броні: -91,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1044,60
Економія при броні: -131,60 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
994,52
Економія при броні: -40,36 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1782,12
Економія при броні: -80,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1833,75
Економія при броні: -124,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1094,02
Економія при броні: -183,20 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1835,96
Економія при броні: -122,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1090,69
Економія при броні: -179,87 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1806,67
Економія при броні: -107,42 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1083,86
Економія при броні: -68,63 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1829,87
Економія при броні: -124,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
935,00
Економія при броні: -82,00 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1696,00
Економія при броні: -24,00 грн