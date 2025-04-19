Альфа Нормікс (Alfa Normix®)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 220 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1070,90
Економія при броні: -170,44 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1890,06
Економія при броні: -91,81 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1052,45
Економія при броні: -151,99 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1764,53
Економія при броні: -82,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1092,27
Економія при броні: -89,57 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1837,92
Економія при броні: -128,51 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1058,30
Економія при броні: -131,90 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1721,80
Економія при броні: -54,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1015,30
Економія при броні: -88,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1106,68
Економія при броні: -200,60 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1890,43
Економія при броні: -92,18 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1070,12
Економія при броні: -154,43 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1875,31
Економія при броні: -86,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1030,90 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1728,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1077,52
Економія при броні: -171,44 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1827,86
Економія при броні: -114,67 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1078,58
Економія при броні: -172,50 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1785,32
Економія при броні: -103,77 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1077,82
Економія при броні: -176,06 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1814,38
Економія при броні: -110,94 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1067,90
Економія при броні: -167,72 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1789,24
Економія при броні: -83,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1079,56
Економія при броні: -227,45 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1778,22
Економія при броні: -96,67 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
1041,04
Економія при броні: -134,31 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1778,14
Економія при броні: -66,74 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №12
Alfasigma S.p.A.
957,66
Економія при броні: -55,90 грн
Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Alfasigma S.p.A.
1919,76
Економія при броні: -114,83 грн