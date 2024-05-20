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Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, №28 - Запоріжжя (831423) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеці
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1686,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: блістер (1)
1782,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
1912,70
Економія: -303,37 грн
1609,33 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
1602,00
Економія: -156,29 грн
1445,71 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
1648,00
Економія: -93,00 грн
1555,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: блістер (1)
1722,12 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1686,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
1686,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
1797,02
Економія: -185,56 грн
1611,46 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1686,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
1837,98
Економія: -224,48 грн
1613,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
1780,68
Економія: -169,23 грн
1611,45 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
1734,70
Економія: -134,10 грн
1600,60 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1686,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (7)
1941,52
Економія: -331,88 грн
1609,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
1733,12
Економія: -120,76 грн
1612,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (7)
1745,88
Економія: -300,37 грн
1445,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
1811,97
Економія: -217,67 грн
1594,30 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
1686,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
1868,40
Економія: -255,60 грн
1612,80 грн