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Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, №28 - Львів (831423) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1554,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (9)
1777,98
Економія: -160,57 грн
1617,41 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
1530,43 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1686,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
1554,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1686,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1686,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
1741,40
Економія: -129,82 грн
1611,58 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
1734,70
Економія: -134,30 грн
1600,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (12)
1831,03
Економія: -207,03 грн
1624,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
1625,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1686,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
1632,99
Економія: -45,80 грн
1587,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1686,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
1632,99
Економія: -45,80 грн
1587,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
1539,63 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
1625,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
1625,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
1616,99
Економія: -29,80 грн
1587,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
1632,99
Економія: -45,80 грн
1587,19 грн