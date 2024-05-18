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Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, №28 - Харків (831423) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 199 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (5)
1765,14
Економія: -168,21 грн
1596,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
1821,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
1712,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (4)
1648,29
Економія: -166,59 грн
1481,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (3)
1782,26 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
1820,86 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1809,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
1778,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
1734,70
Економія: -134,30 грн
1600,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (10)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1686,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1780,92 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
1834,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
1656,23
Економія: -186,00 грн
1470,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
1794,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
1769,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
1798,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1763,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
1762,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (11)
1795,80
Економія: -186,38 грн
1609,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
1783,76 грн