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Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, №12 - Львів (106225) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 213 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
930,82
Економія: -96,15 грн
834,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
739,64 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
824,71
Економія: -2,32 грн
822,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
887,82
Економія: -149,97 грн
737,85 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
879,99
Економія: -88,02 грн
791,97 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
820,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (2)
874,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
769,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
950,99
Економія: -159,02 грн
791,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
938,99
Економія: -147,02 грн
791,97 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
820,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
868,60
Економія: -114,08 грн
754,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (18)
828,67
Економія: -90,96 грн
737,71 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
860,99
Економія: -69,02 грн
791,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
976,99
Економія: -185,02 грн
791,97 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
820,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
902,99
Економія: -111,02 грн
791,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
842,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
776,62 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (5)
820,00 грн