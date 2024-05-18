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Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, №12 - Харків (106225) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (4)
881,12
Економія: -82,15 грн
798,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
821,16
Економія: -83,08 грн
738,08 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
1092,20
Економія: -302,00 грн
790,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
888,99
Економія: -97,79 грн
791,20 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
776,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (8)
831,25
Економія: -56,23 грн
775,02 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
799,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
807,27
Економія: -24,27 грн
783,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
872,99
Економія: -81,79 грн
791,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (5)
882,31
Економія: -68,85 грн
813,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (5)
947,57
Економія: -134,07 грн
813,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
854,21 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (5)
804,34
Економія: -34,34 грн
770,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
848,62
Економія: -73,51 грн
775,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
776,62 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (3)
852,20
Економія: -71,27 грн
780,93 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
1041,10
Економія: -250,90 грн
790,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (4)
822,66
Економія: -34,60 грн
788,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
842,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (9)
878,69
Економія: -64,29 грн
814,40 грн