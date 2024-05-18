Альфа Нормікс таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, №12 - Харків (106225) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 131 аптеці
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Космічна, 23