Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
102,83
Економія при броні: -5,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Антонова, 29
2.6 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калинівка, вул. Незалежності, 18
24.5 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Київська, 1-В
35.7 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Костельна, 99
38.7 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
58.7 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
73.8 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Деражня, вул. Подільська, 1
77.9 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Монастирище, вул. Гагаріна, 33/2
99.3 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Монастирище, вул. Соборна, 128
99.4 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Монастирище, вул. Миру, 20
99.7 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Монастирище, вул. Сагайдачного, 2/4
99.7 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,10
Економія при броні: -7,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Нова Ушиця, вул. Захисників України, 43/1
100.1 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,10
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 36
101.8 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,10
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
101.9 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
120,71
Економія при броні: -5,29 грн