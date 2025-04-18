Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
116,25
Економія при броні: -7,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,75
Економія при броні: -5,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,40
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33-А
5.4 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,12
Економія при броні: -4,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 9
5.9 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,80
Економія при броні: -3,17 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.1 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,63
Економія при броні: -4,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 7-Б
6.9 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,26
Економія при броні: -4,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Педагогічна, 11
7.4 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58
9.4 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
13.7 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 114/5
14.0 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
32.8 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 52/1
41.9 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 58-Г
42.1 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Білгород-Дністровський, вул. Героїв України, 12-А
42.2 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Торгова, 30
67.3 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
94.1 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95-А
94.3 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"