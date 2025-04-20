Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 87-Б
5.3 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 26
8.1 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,51
Економія при броні: -4,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
12.8 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,98
Економія при броні: -6,52 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Сонячна, 24
29.7 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,04
Економія при броні: -3,41 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,78
Економія при броні: -3,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 44-А
30.3 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
30.4 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,91
Економія при броні: -6,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
30.7 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Покров, вул. Центральна, 38
61.2 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
61.3 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
84.0 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
84.2 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
86.5 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Олександрія, вул. Усика Григорія, 45
87.2 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
105.0 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"