Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Харків
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
7.3 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
8.0 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
5.3 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чугуїв, вул. Торгова, 2
35.9 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Дружби, 1
48.2 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Печеніги, вул. Незалежності, 50-А
51.3 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
57.2 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 106
84.1 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 44-Г
99.6 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
102.4 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
102.5 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
102.5 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 76
130.6 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
133.2 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
137.2 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,32
Економія при броні: -4,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зіньків, вул. Петровського Івана, 21
137.3 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
108,00
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 15
141.5 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 38
142.9 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25-А
143.0 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Петропавлівська, 74
144.5 км
Цефобоцид порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"